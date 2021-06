Janod – Les ateliers du calme, de nouveaux coffrets à découvrir

La marque française Janod complète sa collection Les ateliers du calme, ces superbes coffrets d’activités manuelles et artistiques. Une collection qui s’enrichit, pour les enfants de tous âges, et pour différents loisirs créatifs, invitant ainsi à créer de nouveaux tableaux, objets…

Janod, marque française spécialisée dans la fabrication et la création de jeux et jouets en bois et en carton, propose également de jolis coffrets d’arts créatifs, offrant un univers tendre, joli et coloré. Une gamme riche de loisirs créatifs, pour occuper les petits et les grands, pour tous les goûts.

En effet, le catalogue s’étoffe pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi des parents, qui retrouvent des coffrets beaux et complets, solides et faciles à transporter en week-end ou en vacances. Pour une soirée, ou une journée de pluie ou d’orage, les coffrets créatifs permettent de poser les bambins, pour un moment calme et laissant ainsi l’imaginaire des jeunes créateurs prendre le dessus, et laisser l’esprit lâcher prise du quotidien.

Il y a donc, pour les enfants dès 3 ans et jusqu’à plus de 8 ans, des coffrets mosaïques avec des gommettes, ou des autocollants en mousse, des coffrets avec des paillettes et des fées, du sable, des strass et stickers, des autocollants en feutrine, mais aussi des coffrets pour réaliser des attrapes-rêves, des animaux en languettes de papier tressées, des avions en papier, des galets décorés, des mobiles, des bijoux…

Pour les vacances, les week-ends, les journées d’orage ou de pluie, France Net Infos vous propose de découvrir deux de ces coffrets des nouveautés pour petits et grands, présentant des activités créatives différentes. Le premier coffret Les ateliers du calme est Mosaïques Princesses et fées, qui propose aux artistes en herbe de réaliser huit jolis tableaux. A l’intérieur se trouve tout le nécessaire pour confectionner ces tableaux, qui permettront aussi, aux enfants à partir de 5 ans, de travailler leur motricité fine, leur réflexion et leur application. Ainsi l’on retrouve les 8 tableaux à compléter, 12 planches de mosaïques, une planche de strass et de 4 crochets adhésifs. L’activité est simple, il suffit de compléter les tableaux, avec l’aide du code couleur et de la forme des mosaïque, car il y en a des rondes et des carrées. L’activité est simple, plaisant et permettant de réaliser de jolis tableaux colorés, car le graphisme est doux, lumineux et attendrissant.

Le deuxième coffret Les ateliers du calme est Coloriages + feutres fluo Animaux, une activité pour les plus grands, à partir de 7 ans, qui est plus dans le détail. Aussi, la concentration, l’application et la motricité fine sont également travaillés, à travers cette activité créative. La jolie boîte se compose de cinq tableaux, d’un cadre en carton, de six feutres fluo et d’une fiche explicative. Les jeunes artistes n’ont plus qu’à recopier les modèles pour être sûrs de réaliser de superbes tableaux fluo. L’activité est calme et plaisante, le rendu superbe, avec ces tableaux noirs, d’où ressortent les couleurs fluo que les enfants appliquent.

Janod, marque française de jeux et jouets, présente de nouveaux coffrets Les ateliers du calme, pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi de parents. Des boîtes solides et très belles qui renferment tout ce qu’il faut pour réaliser de jolis ouvrages, des créations de toute beauté, pour s’occuper dans le calme et la créativité.

