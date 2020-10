Le calendrier de l’Avent Thés de la Pagode 2020 – Rêves d’Asie

Quelle joie de se retrouver aujourd’hui autour du calendrier de l’Avent Thés de la Pagode 2020, cette jolie marque de thé que je ne connaissais pas encore. Une double surprise donc, qui m’a convaincue de tester bien d’autres thés et infusions de la marque.

Vous connaissez ma passion pour le thé et pourtant je n’avais jusqu’alors jamais goûté aux Thés de la Pagode. J’ai récupéré mon retard grâce à ce superbe calendrier de l’avent “Rêves d’Asie”. Je suis carrément conquise par son esthétisme. Il arrive en première place des calendriers de l’Avent dans sa catégorie. Au programme, un calendrier de couleur verte, pile dans le thème du Japon avec ces fleurs de cerisier absolument divines. Le détail du nœud à dénouer pour découvrir l’intérieur du calendrier est la petite touche qui lui apporte de l’élégance. Je suis conquise !

À l’intérieur, du thé bio. Et plus précisément, 24 infusettes de thés, infusions et rooibos bio. Eh oui, tout est bio dans la marque et cela fait également la différence avec ses petits concurrents. J’ai apprécié la diversité des saveurs que renferme ce calendrier. Il y en a pour tous les goûts. C’est un plaisir d’ouvrir chaque case à la découverte de thés verts, blancs et noirs. Mais aussi de délicieuses infusions et autres rooibos. Une belle façon de découvrir la marque, en tout cas pour ma part, car je vais pouvoir tout goûter avant de dévaliser leur e-shop !…

Et pour ceux & celles qui veulent absolument savoir ce qu’il renferme, voici son contenu :

6 thés verts : Thé Vert Menthe, Thé Vert Earl Grey, Thé Vert Agrumes, Thé Vert Vanille & fleur de cerisier, Thé Vert Fruits Rouges et Thé Vert Fruit du Dragon.

2 thés blancs : Thé Blanc Fleur d'oranger et Thé Blanc Yuzu.

2 thés noirs : Thé noir Chocolat Orange et Thé Noir Earl Grey.

6 thés de la gamme santé : Bajiao, Gingo, Guo Jing, Tonichaï, Yinpur et Sveltaé.

4 tisanes : Infusion Empire des Songes, Infusion Yin & Yang Digest, Infusion Respiration Zen et Infusion Détox du Levant.

2 rooibos : Rooibos Citron Gingembre et Rooibos Vanille Amande.

La marque ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, puisqu’elle a eu envie de nous faire plaisir autour d’un concours. En effet, si vous tombez sur un des 20 pandas dans votre calendrier, vous pourrez gagner 1 an de thé. Je trouve l’idée géniale : un cadeau de Noël en avance.

Enfin, son prix est canon : 20,55 € seulement !

Pour ceux qui ont craqué sur le thème “Rêves d’Asie”, sachez que Thés de la Pagode a également sorti une collection de Noël. J’ai eu la chance de recevoir le “Coffret Découverte” qui est superbe. Au programme, un éventail de recettes qui donnent l’eau à la bouche : Thé vert “Fruit du Dragon”, Thé noir “Chocolat & Orange”, Thé blanc “Fleur d’Oranger”, Rooibos “Vanille et Amande” et Infusions “Détox du Levant”. J’ai bien sûr goûté à chaque parfum et je peux vous dire que j’ai eu un crush pour le Rooibos qui est divin !