Une nouvelle aventure avec Pikachu est un cahier souple, de la collection Pokémon – Mes coloriages cherche et trouve, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un ouvrage paru fin mai 2023, qui propose aux enfants et fans de retrouver Pikachu pour une nouvelle aventure et partir à la recherche des Pokémon cachés !

Le cahier souple débute avec une double page présentant un paysage plutôt montagnard. Des Pokémon sont dessinés et restent à colorier. Un encadré interpelle les enfants, invitant à retrouver Pikachu et à le suivre, pour découvrir de nouvelles créatures. Quatre Pokémon différents, présentés dans une frise sur le côté, sont à retrouver sur la grande illustration. La double page suivante présente un réel coloriage, un grand avec plusieurs créatures à retrouver ! Le dessin est détaillé, les modèles intéressants pour colorier le plus fidèlement les Pokémon. Deux frises viennent présenter les créatures à retrouver.

La plupart des coloriages sont grands, sur double page, invitant à découvrir de grandes scènes pleines de détails. Les paysages changent, offrant un bel éventail de lieux différents et plaisants. Le cahier reste simple et plaisant, avec des scènes à mettre en couleur et des créatures incroyables. A chaque illustration, des Pokémon se cachent et sont à retrouver. Les enfants vont aiguiser leur sens de l’observation et retrouver, avec plaisir, différentes créatures, comme Pichu, Ectoplasma, Ronflex, Dracaufeu, Goupix… Pikachu accompagne les enfants, tout au long de l’ouvrage et plus de 100 stickers complètent le cahier ! Ainsi, les bambins vont pouvoir agrémenter leurs cahiers, agenda, lettres, dessins… L’activité reste simple, malgré tout assez complète, avec un cherche et trouve et des autocollants !

Pokémon – Mes coloriages cherche et trouve est un cahier souple, des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un ouvrage qui propose de suivre Pikachu, de colorier des scènes et des créatures, puis d’en rechercher certaines, avant de s’amuser avec les autocollants !

Lien Amazon