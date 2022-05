Pourquoi l’utilisation d’un VPN devient incontournable en 2022 ?

Auparavant, les VPN étaient destinés exclusivement pour la sécurisation des réseaux internes des entreprises. Mais les temps ont changé ! Actuellement, le recours au VPN s’est amplement généralisé et les distributeurs VPN les plus connus, tels que NordVPN, ExpressVPN ou CyberGhost, proposent plusieurs fonctionnalités très intéressantes. En 2022, est-il vraiment important de passer par un VPN ? Et quels sont les VPN les plus rapides ?

Pourquoi utiliser un VPN ?

Le premier avantage de l’utilisation d’un VPN est l’anonymat. Oui en passant par un VPN, vous naviguez sur les sites internet en toute discrétion puisque votre adresse IP sera masquée afin de ne laisser aucune trace de votre activité. Cependant, vous devez vous assurer d’avoir d’un log venant de votre distributeur VPN et également l’option Kill Switch.

À part masquer votre adresse IP, il encode également vos informations. De ce fait, la totalité des informations qui circulent dans le tunnel VPN reste des charabias pour les personnes qui ne disposent pas du code de déchiffrage. Un code que vous seul pouvez avoir à l’aide de l’application VPN installée sur votre PC, tablette ou Smartphone. Avec cet encodage, vous êtes entièrement immunisé contre les hackers, où que vous soyez. Ce cryptage considère toutes vos informations personnelles, vos messages, et aussi les sites web que vous inspectez.

Il arrive parfois que l’accès à une application ou un site internet vous soit restreint, ne vous en faites pas, vous pouvez toujours passer par un service VPN pour contourner cette restriction. Et si vous voyagez souvent, il se peut que vous rencontriez des censures géographiques dans certains pays et l’accès à des sites de streaming ou les chaînes de télévision seront inaccessibles. Mais grâce à un tunnel VPN, vous pouvez aller au-delà de toute restriction.

Quels sont les VPN les plus rapides ?

Avec la multitude de fournisseurs VPN présents sur le marché, vous aurez certainement du mal à faire votre choix. Quel fournisseur propose des offres qui s’adaptent à votre budget ? Quelle est la formule qui convient le mieux à votre usage ? Comme la liste publiée sur Vpnetic, voici alors les VPN les plus recommandés pour 2022.

– NordVPN

Que vous explorez le web avec votre PC, votre tablette, votre Smartphone, votre Smart TV, et, quel que soit votre système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez, NordVPN vous propose une panoplie de fonctionnalités toutes intéressantes. Et pour vous offrir des services plus optimisés, et accessibles dans le monde entier, NordVPN dispose de plus de 5600 serveurs dispersés dans 60 pays différents.

Étant basé au Panama, NordVPN est obligé de respecter une stricte diplomatie de sécurisation des informations personnelles et ne collecte pas les historiques de navigation et de connexion de ses usagers. En termes de sécurité, NordVPN est alors une vraie référence. Le client NordVPN utilise la technique d’encodage AES 25i bits, les normes IKEv2 et OpenVPN et la fonctionnalité Kill Switch.

Les formules NordVPN sont accessibles à partir de 2,89 euros par mois. Identique pour les autres fournisseurs, le coût d’un abonnement mensuel peut changer en fonction de l’offre choisie. Sachez également, cela dépend du pays où vous vous trouver, ce tarif peut changer selon la TVA, une assistance permanente vous est offerte et si vous rencontrez de quelconques problèmes durant les 30 jours qui précèdent votre abonnement vous serez remboursé.

– CyberGhost VPN

Disponible pour n’importe quel type de plateforme, CyberGhost VPN est très intéressant avec la possibilité de partager la connexion avec 7 dispositifs différents. Pour garantir une bande passante illimitée et une vitesse de connexion, de téléchargement et de streaming sans latence, CyberGhost propose pas moins de 5700 serveurs installés dans 90 pays.

CyberGhost est très exigeant en termes de sécurité. Il utilise le cryptage AES 256 bits, les normes PPTP, L2TP-IPsec et OpenVPN afin de s’assurer de la confidentialité et de la protection des données personnelles des utilisateurs. Comme tous clients VPN, les historiques de navigation ne seront pas enregistrés.

CyberGhost est certainement le moins cher du marché. La formule de base est accessible à partir de 1,99 euro par mois pour une durée de 3 ans. Un service d’assistance à toute heure vous est offert, et sous 45 jours après votre abonnement, vous profitez d’une caution satisfaite ou remboursée en cas de problème.

– ExpressVPN

Comme les NordVPN et CyberGhost, ExpressVPN est aussi disponible pour toutes les plateformes. Il dispose de plus de 3000 serveurs installés dans 160 positionnements, dont 94 pays distincts. Évidemment, la bande passante est illimitée. ExpressVPN change votre adresse IP et utilise le chiffrage AES 256 bits et les protocoles VPN traditionnels. Et comme toujours, les journaux de connexion, les requêtes DNS, les informations personnelles ne seront pas sauvegardés. Et pour s’assurer d’offrir plus d’avantages et de sécurité à ses utilisateurs, ExpressVPN déploie son DNS crypté particulier pour chaque serveur.

Ce VPN propose une multitude de fonctionnalités très utiles telles que Network Lock, ou encore split tunneling VPN. ExpressVPN est plus cher que les autres, puisque l’abonnement est accessible à partir de 7,94 euros par mois. Mais vu les fonctionnalités et les services qui l’accompagnent, ce prix reste convenable.