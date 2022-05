Bonne nuit Petitechérie – Un album Nathan

Bonne nuit Petitechérie est un album de Muriel Zürcher et Stéphane Nicolet, paru aux éditions Nathan, en mars 2022. Un livre plein d’humour, pour les jeunes lecteurs, avec la thématique du rituel du coucher, qui est ici inversé, de manière amusante et amusée.

L’histoire du soir a été racontée, le bisou est donné. Il est donc l’heure de dormir pour la jeune enfant couchée dans son lit. Papa et Maman quittent la chambre, tout en souhaitant une bonne nuit à leur fille. Dans son lit, Petitechérie se sent bien, il fait chaud et il fait doux. Alors qu’elle ferme les yeux pour s’endormir, elle entend soudain, que l’on frappe à la porte ! Maman revient et demande à sa fille s’il elle n’aurait pas oublié de faire pipi, avant d’aller au lit. Mais bien sûr, Petitechérie n’a rien oublié du tout ! Maman repart donc dans le couloir. La petite fille entend ses parents répéter bien fort, de l’autre côté de la porte : « Bonne nuit Petitechérie ».

Alors que Petitechérie veut s’endormir paisiblement, ses parents ne font que la réveiller et l’embêter, en lui demandant si elle a fait pipi, si elle veut une berceuse… Les adultes vont même jusque dans le grenier, ou la cave, pour aller chercher des lumières, de peur que leur fille fasse des cauchemars. Ils sont tellement aux petits soins, qu’ils en sont envahissants ! La situation est ici inversée, avec une petite fille qui aimerait bien dormir et des parents qui ne font que l’embêter. Le texte est vivant et dynamique, avec beaucoup de dialogues. Le récit est ainsi bien rythmé et plein d’humour, avec des personnages amusants et attachants. Le dessin est expressif, avec un trait fin et vif, proposant un univers coloré, soigné et plaisant.

Bonne nuit Petitechérie est un album plein d’humour, des éditions Nathan, qui s’appuie sur le rituel du coucher. Un moment fort de chaque journée des enfants, qui est ici perçu différemment, retournant quelque peu la situation, pour une histoire drôle et touchante à la fois.

