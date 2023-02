Produits écologiques : lesquels adopter en 2023 ?

Lorsque l’on souhaite rendre son quotidien plus écoresponsable, il est tout à fait possible de changer ses habitudes au quotidien. Par ailleurs, de nombreux produits sont aujourd’hui pensés pour aider chacun et chacune à adopter un fonctionnement plus écologique à la maison. Qui plus est, opter pour des produits plus écoresponsables est aussi un très bon moyen de faire des économies. Alors quels sont les produits écologiques à utiliser dès 2023 pour limiter son impact sur la planète ?

La brosse à dents en bambou

Chaque année, ce sont des milliards de brosses à dents en plastique qui sont jetées. Opter pour la brosse à dents en bambou permet de limiter la production de plastique et il existe même des modèles entièrement biodégradables. Cette solution permet de remplacer un objet du quotidien polluant par quelque chose qui impactera moins l’environnement sans pour autant que cela change ses habitudes.

Les recharges de gel douche, savon, dentifrice…

Parmi les produits écologiques à utiliser en 2023, il y a aussi les produits rechargeables. Qu’il s’agisse de gel douche, de savon, de shampoing ou même de dentifrice, de nombreuses marques proposent aujourd’hui des recharges. Elles prennent la forme de berlingot que l’on va vider dans le flacon d’origine. On réalise ainsi des économies et on évite de produire plus de plastique qu’il ne faut.

Les produits solides

On peut aussi choisir d’opter pour les produits solides qui nécessitent peu d’emballage et qui sont très pratiques à emporter. Il existe des shampoings, des savons ou encore des dentifrices que l’on va trouver au format solide. Au contact de l’eau, ils vont libérer du produit et parfois mousser pour certains ce qui rend leur utilisation au quotidien très simple.

Les cotons réutilisables

Pour ce qui est du démaquillage ou de toute autre utilisation que l’on peut faire avec des cotons, on recommande l’utilisation de cotons réutilisables. Ces derniers vont en effet pouvoir passer à la machine à laver pour être à nouveau utilisés une fois propre. On évite ainsi de consommer un produit jetable et on favorise un choix plus durable pour la planète.

Les sacs réutilisables

Pour faire ses courses et notamment acheter du vrac, les sacs réutilisables sont idéaux. On peut ainsi choisir un grand cabas pour faire ses courses ou même un caddie à roulettes pour plus de praticité. Les sachets en tissu avec un lieu de serrage par exemple seront parfaits pour ses achats en vrac. On peut ainsi faire ses courses de manière beaucoup plus écoresponsable et en évitant d’utiliser des sachets en plastique ou en papier.

Un économiseur d’eau

Afin de limiter sa consommation d’eau du robinet, on peut installer ce que l’on appelle un économiseur d’eau. Ce petit embout va venir se placer directement sur le bec du robinet et permet de réduire considérablement sa consommation. Ce petit objet malin peut se trouver très facilement en magasin de bricolage.

Des ampoules LED

Les ampoules LED ont l’avantage d’être très efficaces, économiques et durables. Elles sont en effet une basse consommation et une longue durée de vie qui peut aller jusqu’à 15 000 heures selon les modèles. Par ailleurs ; leur rendement lumineux est supérieur aux autres types d’ampoule, ce qui les rend d’autant plus agréables à utiliser au quotidien. Enfin, les ampoules LED sont aussi facilement recyclables.

Un composteur

Plus que de faire le tri, il est tout à fait possible de réduire sa production de déchets en optant pour un composteur. Il existe des modèles que l’on va pouvoir installer dans un jardin et d’autres dans un appartement. Le composteur est parfait pour y stocker les épluchures de légumes ou encore le marc de café par exemple. Il permet ainsi de réduire sa production de déchet, mais aussi de profiter d’un terreau que l’on pourra utiliser pour nourrir ses plantes par exemple.

Des pellicules alimentaires

Les pellicules alimentaires sont des produits pensés pour éviter l’utilisation de film alimentaire. Elles viennent donc se placer sur les aliments ou sur les plats pour les protéger et éviter qu’ils ne dégagent des odeurs dans le frigo. Lavable, elles sont donc réutilisables, ce qui permet de protéger ses aliments très facilement.

Une gourde

Enfin, un autre objet que l’on peut choisir de privilégier pour réduire sa production de déchet est une gourde. La gourde est tout à fait pratique pour boire de l’eau ou d’autres liquides et rester hydraté tout au long de la journée. Pour les boissons chaudes, on peut aussi tout à fait opter pour un thermos.