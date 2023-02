J’écris les nombres et je compte – Maternelle 3-6 ans

Parmi les ardoises que nous avons eues le plaisir de découvrir dernièrement, il y a « J’écris les nombres et je compte » sur le thème de Disney, dédiée aux enfants de 3 à 6 ans. Soit, un support ludique qui va leur permettre de se familiariser avec la numérotation, et pourquoi pas leur donner un petit coup de pouce pour écrire et compter jusqu’à dix.

« J’écris les nombres et je compte » avec Disney

Disney est un mot enchanteur bien connu des enfants… Et des adultes ! Pas étonnant donc que les Éditions Hachette Éducation aient pensé à l’inviter dans leur collection de livres-ardoise. Celui-ci, davantage dédié aux enfants de moyenne à grande section, leur propose d’apprendre à compter de 1 jusqu’à 10. Et à l’infini s’il vous plaît ! En effet, grâce au feutre et à l’éponge intégré au cœur du livre, ils pourront s’entraîner encore et encore. Soit, une initiation progressive, qui va leur permettre de prendre confiance en eux lorsqu’ils seront en classe notamment.

Une ardoise d’apprentissage ludique

Si le livre-ardoise s’avère être pédagogique, il n’en reste pas moins ludique, notamment grâce aux personnages de Disney que l’on retrouve un peu partout sur les pages. Pour chaque chiffre, les enfants n’auront qu’à se laisser guider par les pointillés qui aideront à réaliser les chiffres dans la bonne direction. Ils devront aussi participer à quelques jeux, des devinettes notamment, toujours en rapport avec le chiffre mis en avant. Et enfin, un encart « Colorie » propose aux enfants de compter également. Il leur suffira de colorier le nombre d’étoiles approprié.

Et le toucher, on en parle ?

Et pour les aider à prendre confiance en eux, la présence d’un chiffre à la texture rugueuse est intégré à chaque page. Ils pourront les toucher, se familiariser avec leur forme, et les reproduire plus facilement au feutre. Et bien sûr, l’ardoise est réutilisable, donc ils pourront s’entraîner encore et encore, et de se sentir plus en confiance quand il faudra faire l’exercice en classe par exemple.

« J’écris les nombres et je compte » fait partie de ces livres qui rendront l’apprentissage ludique, plus à même d’intéresser les enfants parfois réticents ou inquiets de ne pas réussir à écrire. Et en compagnie de leurs héros préférés, que demander de mieux !