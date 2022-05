Riquiqui le tout petit monstre est un album jeunesse de Magdalena, Laurent Souillé et Bruno Salamone, paru aux éditions Flammarion, en avril 2022. Une histoire amusante, qui présente un monstre bien trop petit pour faire peur, mais qui ne se décourage pas pour atteindre son rêve.

Riquiqui est un monstre tellement petit que personne ne fait attention à lui. Il n’est pas beaucoup plus grand que son amis la souris Vikie. Depuis peu, le tout petit monstre rêve d’effrayer les enfants, mais il n’y arrive pas vraiment. Pourtant, il a tout fait pour essayer de réussir et paraître plus grand, effrayant et monstrueux. Malgré ses nombreux échecs, Riquiqui ne baisse pas les pattes. Il explique à son amie que s’il croise un enfant, cette fois-ci, il aura la peur de sa vie, c’est promis !

Le récit est amusant et tendre, présentant un petit monstre qui aimerait bien faire peur aux enfants. Malheureusement il est bien trop petit et adorable, pour faire peur à qui que ce soit. Mais il ne se décourage pas et avec l’aide de la voisine et de son amie la petite souris, il va accomplir son rêve ! Le texte est dynamique et entraînant, présentant un bel univers, et une jolie amitié entre le petit monstre et la petite souris. Une complicité qui fait sourire, offrant un bon moment de tendresse. L’histoire est adaptée aux jeunes lecteurs qui peuvent aussi se reconnaître dans le petit monstre et ne pas se décourager face à certaines difficultés. L’entraide est également au cœur de ce récit, avec cette petite souris prête à aider son ami et le rendre fier. Le dessin est beau, plutôt rond, détaillé et expressif, offrant un bel univers graphique à découvrir.

Riquiqui le tout petit monstre est un album des éditions Flammarion, qui présente un petit monstre bien déterminé à faire peur aux enfants. Pour cela, il ne baissera pas les bras, armé de courage et de détermination, c’est surtout grâce à son amie qu’il réussira !

Riquiqui le tout petit monstre chez Flammarion