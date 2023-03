Béaba – Nouvelle collection de solaires pour les enfants

Béaba n’oublie pas de protéger les yeux de nos enfants des rayons du soleil avec une nouvelle collection de solaires hyper tendance. Alors que l’été approche à grands pas, on s’est dit que ce serait le moment idéal pour vous la présenter plus en détail.

Béaba est une marque que l’on ne présente plus. Bien ancrée dans le monde de la puériculture, elle propose des équipements utiles et indispensables au bon développement des enfants. Au programme, le Babycook que des parents connaissent à coup sûr, le nécessaire pour les repas de bébé, sac à langer, sac isotherme, porte-bébé et écharpe et bien sûr tout ce qui tourne autour de l’hygiène.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir l’étendue de leur catalogue, vous allez être surpris.

Des lunettes de soleil pour les enfants de 0 à 6 ans

Parmi les nouveautés proposées par Béaba, il y a les lunettes de soleil qui vont rencontrer un franc succès auprès des parents. Pour plusieurs raisons, à commencer par l’investissement de la marque pour proposer des solaires qui protégeront les yeux sensibles des enfants de 0 à 6 ans. Pas surprenant donc, que Béaba se soit accompagné de spécialistes pour créer cette collection de solaires : opticiens, ophtalmologues, et même ostéopathes. Le but étant de veiller à ce que les enfants aient une protection optimale en raison de la transparence du cristallin.

En effet, leurs yeux sont bien plus sensibles aux UV que ce que l’on pourrait croire.

Et sans surprise, Béaba a veillé à ce que les lunettes soient tendance car nos bambins ont le droit d’être à la pointe de la mode. Et il suffit de les observer pour se rendre compte que les designers n’ont pas fait les choses à moitié : plusieurs couleurs, lignes épurées et ce look vintage qui en font des lunettes tendance. À noter également que les montures sont confortables, notamment grâce au toucher duveteux, et elles s’adaptent à tous les types de nez.

Les spécificités techniques en détail :

Une forme enveloppante pour ne pas laisser passer les rayons du soleil sur les côtés

Charnière flexible

Verres solaires catégorie 3 haute qualité filtrant 100 % des UV.

Un confort optimal : matière Fit Tech

Une monture incassable

Des branches ajustables à 360 °

Cordon élastique

Accessoires : étui rigide avec pochon microfibre

Des solaires pour tout âge

De 0 à 9 mois : Glee

De 9 mois à 2 ans : Happy & Merry

De 2 ans à 4 ans : Delight & Joy

De 4 ans à 6 ans : Sunshine & Sunrise

Et parmi les lunettes qui nous font de l’œil, il y a celles au look vintage avec les écailles, elles sont superbes. Béaba a aussi veillé à proposer plusieurs autres couleurs mattes : rouge, bleu, jaune, vert, etc. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour les découvrir.

Béaba prouve une nouvelle fois qu’il est important de prendre soin de nos bambins avec cette gamme de solaires. Et on valide complètement !