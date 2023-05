Le mois Molière à Versailles – Programme 2023

On ne joue plus guère les pièces d’Anouilh. Elles ont pourtant la grâce de la légèreté. Porté par une jeune troupe professionnelle, ce spectacle a le charme du champagne.

Trois voleurs peu dégourdis, Peterbono, Hector et Gustave, vivent, tant bien que mal, de menus larcins. Experts dans

l’art du déguisement, ils se font passer, un jour, pour des princes espagnols afin d’approcher Lady Hurf et sa fortune. Contre toute attente, la comtesse mord

à l’hameçon et invite les trois voleurs à s’installer chez elle. Peterbono et ses hommes doivent redoubler d’inventivité pour maintenir l’illusion et tromper la vigilance de Lord Edgard, le vieil oncle suspicieux. Alors que tout semble se dérouler à merveille, Gustave le plus jeune de la bande, tombe amoureux de Juliette, la nièce de Lady Hurf, et commence à éprouver des remords.

Distribution : Fanny Fourme, Estelle Haas, Arthur Cachia en alternance avec Nicolas Le Guen et Timothée Grivet