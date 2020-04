Le lit cabane en bois : Un lit ludique pour tous les enfants !

Les parents à la maison avec leurs enfants, vont devoir redoubler d’efforts et d’imagination pour trouver des occupations à leurs petits bambins. Et s’il existait un moyen de leur fournir un endroit où jouer et exprimer leur énergie et leur imagination, mais également un endroit où passer la nuit paisiblement ? Une idée pourrait retenir votre attention et combiné ces deux endroits souhaités : Les lits cabanes !

Un lit cabane en bois robuste !

Nous n’oublions pas vos tout petits bébé, bien évidemment. Avec les lits bébé au sol, vous bénéficierez d’une grande qualité mais pas seulement. La sécurité fait partie des critères les plus importants quant au choix d’un lit enfant.

Avec un style purement scandinave et la possibilité d’une personnalisation totale, ce lit vous permet une grande liberté imaginative. Avec une limite de poids allant jusqu’à 180 kilos, vous pouvez y laisser vos petits, la conscience tranquille. Ils pourront ainsi y passer des heures pour y jouer avec tout leur attirail, et tout cela en toute sécurité et sans aucuns problèmes.

Quoi de mieux que de mêler sécurité et imagination

Un lit cabane adapté aux petits comme aux grands. Le lit Montessori est la solution. Le cadre de lit de la maison en bois est un lit de plancher incroyable, pour permettre aux enfants d’y jouer, mais également d’y dormir. Un lit de maison en bois ou un lit de tente facilitera la transition d’un lit bébé à un lit pour les tout-petits.

Aucuns enfants, ayant une imagination débordante ne pourra y résister. Les parents pourront y rejoindre leurs enfants afin de passer un moment convivial en développant l’imagination de leurs petits.

Il n’y a rien de mieux pour nos petits bambins, en cette période de confinement. C’est exactement ce que propose litcabane-leguide.com.

Un outil d’amusement exclusif pour vos bambins ?

Le lit cabane toboggan est fait pour vos petits. Avec une qualité et une sécurité contrôlée, ces lits n’auront aucuns problèmes à vous convaincre. Avec l’accessoire exceptionnel qu’est le toboggan, vos enfants pourront s’y amusés durant de longues heures. Vous laissant par la même occasion libre dans vos activités, surtout en cette période de confinement. Si cela ne vous convient toujours pas, profitez de la garanti de 10 ans sur tous les éléments en bois.

Vous souhaitez effectuer une économie d’espace ?

Dans ce cas, le lit cabane superposé est la seule solution. Si vous faites partie d’une famille nombreuse, l’espace est un critère qui, je crois, est important pour vous. Avec son double couchage qui permet un gain de place non négligeable, ce type de lit est idéal pour les pièces ne disposant pas d’une surface conséquente.

Le lit superposé Montessori avec sa cabane en hauteur permet à vos bambins de créer leur propre monde à eux. Ils pourront s’évader à l’endroit même où ils devront dormir.

Pour sécuriser le couchage

Tous les parents ont cette peur tout à fait normale de voir leur enfant tomber du lit en pleine nuit, et parfois, être accablés de blessures graves. Unique solution, une barrière de lit. Celle-ci offre un complément de sécurité, pourtant déjà présent.

Mais si cette barrière est en bois, votre enfant s’y cognera tout de même, s’il possède un sommeil agité. Il y a une alternative à cela. Je ne pense pas que beaucoup de parents aient entendu parler des barrières de lit gonflables.

Ces petits bijoux, peu encombrant et surtout, très ergonomique, fournissent un rappel de sécurité passif qui offre une résistance douce quand un enfant le touche dans leur sommeil. Cela fournit un rappel doux du bord du lit.