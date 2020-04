Palais des Thés : Goûtez à la collection chocolatée « Vive Pâques ! »

Je ne loupe jamais une occasion de vous parler de Palais des Thés que j’admire pour ses thés divins depuis des années maintenant. J’aurai forcément préféré vous parler des nouveautés de Pâques dans d’autres circonstances que le confinement. Mais je sais qu’il y a de nombreux aficionados de la marque par ici et c’est aussi l’occasion de se changer les idées autour d’une tasse de thé gourmande.

Je crois que c’est la première fois que Palais des Thés réussit à me surprendre à ce point. Avec sa collection « Vive Pâques ! », elle casse les codes du thé classique pour deux propositions gourmandes, très chocolatées. À savoir, le thé noir cacao intense et le rooibos chocolat et spéculos. Oui, vous avez bien lu. Comment se faire plaisir sainement, en profitant de la puissance du chocolat sans prendre un gramme ? En goûtant à ces recettes originales et surprenantes !

Zoom sur la collection « Vive Pâques ! » de Palais des Thés

Lorsque j’ai eu ces deux nouveautés entre les mains, j’ai de suite été surprise par l’odeur de chocolat qui s’en dégageait. À tel point que j’avais l’impression de mettre mon nez dans du cacao pur chocolat. Pour du thé, c’est quand même assez surprenant, voire déstabilisant. J’avais hâte de voir de ce que cela pouvait donner en bouche. J’avais peur d’être déçue aussi. Qu’on ne sente pas forcément le rooibos ou encore le thé noir. Que le chocolat dévore le tout, sans qu’il y ait le goût du thé que j’apprécie forcément.

Le rooibos Chocolat et spéculos Palais des Thés



Celui-ci se dirige aux gourmands de notes sucrées. Je l’ai d’abord longuement observé. On voit bien le rooibos, très reconnaissable par sa couleur orange, puis quelques minuscules morceaux de fèves de cacao. Ainsi que des arômes naturels de biscuits et de chocolat. Je l’ai laissé infuser 5 minutes.

Lorsque j’ai humé son parfum, la forte odeur avant infusion s’est adoucie, rendant le tout plus équilibré. On sent bien l’odeur du rooibos, ainsi que l’odeur chocolatée en parallèle. Ce n’est qu’au moment de goûter que l’on sent le goût sucré du spéculos. Le tout est surprenant, très équilibré. C’est même plaisant de voir à quel point les ingrédients se complètent à merveille, pour créer un rooibos assez doux et gourmand.

Le thé noir cacao intense Palais des Thés

En ce qui concerne le thé noir cacao intense, comme son nom l’indique, il est bien plus puissant qu’un thé noir classique. Il va vraiment plaire aux adeptes de thé à la forte personnalité. D’ailleurs, je ne conseille pas de le faire infuser trop longtemps pour garder l’équilibre thé noir/cacao, 3 minutes suffisent largement.

Si l’association peut paraître étrange, elle se marie plutôt bien finalement. Deux forces aux goûts assez différents, mais qui forment un bon duo. Attention, il ne faut pas s’attendre à un thé sucré. Les fèves de cacao apportent surtout du caractère au thé. Je conseille de le déguster après un repas copieux, accompagné de légers biscuits pour apporter cette petite touche sucrée.

Palais des Thés ne cesse de nous surprendre avec ses nouvelles collections, parfois même assez osées. Et même si Pâques a une résonance assez particulière en ce moment, je me dis qu’ils participent à nous réconforter autour de saveurs chocolatées absolument divines.

Prenez bien soin de vous ! « Vive Pâques ! »