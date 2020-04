Nos conseils pour rester en bonne santé quand on est senior

Les progrès de la médecine et l’augmentation régulière de l’espérance de vie ouvrent de nouvelles perspectives aux seniors. Parvenus à l’âge de la retraite, ils ont encore de beaux jours devant eux. À condition d’adopter un mode de vie adapté au maintien d’une bonne santé. Ces quelques conseils devraient vous y aider.

Une alimentation équilibrée

Pour les seniors comme pour les autres, le maintien d’une bonne santé dépend d’abord d’une alimentation saine et équilibrée.

Elle doit apporter à l’organisme tous les nutriments dont il a besoin. Pour cela, il faut privilégier les fruits et les légumes, consommer des féculents à chaque repas et prévoir de la viande, du poisson ou des œufs au moins une fois par jour. Ces aliments contiennent en effet les protéines indispensables au maintien des muscles.

Le mieux est d’alterner, dans vos menus, la volaille, la viande rouge et la viande blanche. Quant aux poissons gras, à consommer avec une certaine modération, ils apportent certains acides gras essentiels.

Pensez aussi aux produits laitiers, pour limiter les risques d’ostéoporose. Par ailleurs, certains aliments, comme les fruits, les légumes, la viande ou certains poissons contiennent la ration de vitamines dont les seniors ont besoin.

N’oubliez pas non plus de boire beaucoup d’eau et de faire trois repas par jour. Enfin, vos menus doivent éviter les aliments trop gras, trop sucrés et trop salés qui entraînent un surpoids et favorisent les maladies cardio-vasculaires, le diabète et l’hypertension.

Le rôle essentiel de l’exercice physique

Faire de l’exercice au quotidien et pratiquer une activité sportive régulière sont une autre condition du maintien en bonne santé des seniors.

L’activité physique permet de prévenir l’apparition de troubles et de maladies favorisés par le vieillissement. La pratique régulière d’un sport ou d’une activité physique limite l’apparition des maladies cardio-vasculaires et des problèmes articulaires ou musculaires.

Encore faut-il choisir un sport compatible avec ses capacités physiques et son âge. Un senior évitera peut-être les sports un peu intenses et demandant beaucoup d’entraînement, comme la course à pied ou le tennis. En revanche, de nombreux autres sports sont à sa portée. Le journaldesseniors.com vous en présente certains, bien adaptés à la condition physique des seniors. C’est le cas de la natation, qui stimule le cœur et accroît l’endurance. C’est un sport qu’on peut pratiquer à son rythme et qui ménage les articulations.

Quant aux vertus du vélo pour les seniors, elles ne sont plus à démontrer. Sa pratique régulière est très bénéfique pour les muscles et les articulations et elle contribue à maintenir une bonne tension artérielle.

La marche ou la gymnastique aquatique sont d’autres exemples d’activités physiques modérées, qui conviennent parfaitement aux seniors.

Maintenir son moral

Pour vieillir en bonne santé, les seniors doivent également préserver leur santé morale. Ils éviteront ainsi les états dépressifs et l’enfermement dans la solitude, qui rétrécit les horizons de trop de personnes âgées.

Pour cela, il est essentiel de maintenir son réseau relationnel et d’étoffer sa vie sociale. En ayant des activités régulières, les seniors sortent de chez eux et rencontrent d’autres personnes.

Le sport, dans le cadre d’une randonnée, par exemple, peut être l’occasion de ces échanges conviviaux. Une séance de yoga, un atelier de peinture ou la fréquentation de jardins partagés permettent encore ces interactions sociales si nécessaires à l’épanouissement des seniors.

S’adonner, de façon régulière, à certaines pratiques mentales, comme la méditation, aurait un effet positif sur l’humeur et atténuerait le sentiment de solitude. D’autres activités, comme la lecture, sont excellentes pour la santé mentale, tout en stimulant la mémoire et en améliorant la concentration.

Des risques qui peuvent être évités

Pour rester en bonne santé, les seniors doivent parfois modifier certaines de leurs habitudes. Il leur est ainsi conseillé de modérer leur consommation de tabac et d’alcool.

Une consommation excessive d’alcool peut entraîner des troubles cardiaques ou gastro-intestinaux et se traduire par des troubles neurologiques. Par ailleurs, les conséquences liées à un abus d’alcool se font davantage sentir avec l’âge.

En effet, l’alcool, plus vite absorbé au niveau du sang, se diffuse plus rapidement dans l’organisme des personnes âgées. Quant au tabac, il accélère le processus de vieillissement et se traduit par de nombreux décès prématurés chez les seniors fumeurs.

Avec l’âge, certains problèmes de santé peuvent s’accentuer. Ils peuvent être prévenus par un suivi médical régulier. Il est donc essentiel de voir régulièrement un ophtalmologue, qui peut dépister de façon précoce, et donc traiter, une cataracte ou un glaucome.

Si votre ouïe a tendance à baisser, un spécialiste peut vous conseiller une aide auditive efficace. De même, une bonne hygiène bucco-dentaire et des visites fréquentes chez le dentiste peuvent éviter les infections dentaires et préserver la santé de vos dents.

D’autres précautions peuvent être prises, comme la mise à jour de vos vaccinations ou la prise de certains compléments alimentaires, à base de vitamines et de minéraux.