One Night of Queen à Paris et en tournée 2022

ONE NIGHT OF QUEEN est le spectacle hommage rendu à QUEEN, le plus authentique et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Réservez dès à présent votre place pour ne rien rater du retour tant attendu en France du show One Night of Queen.

One Night of Queen

“We Want To Break Free”

En concert à Paris – Dôme de Paris le 05/01/2022

et en tournée dans toute la France

La tournée One Night of Queen, reportée deux fois (foutu covid donc WE WANT TO BREAK FREE ! ), revient en France en 2022 avec une date parisienne le 05 janvier et 14 dates dans toute la France. RICHARD WALTER, producteur depuis plus de 30 ans, présente aujourd’hui son nouveau concept : LE CONCERT EXTRAORDINAIRE !

One Night Of Queen est le spectacle hommage rendu à Queen le plus authentique et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Durant deux heures, ce show fascinant présente plus de 20 mégatubes des «Rois du Rock» : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free…

THE SHOW MUST GO ON… !

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe légendaire Queen. Brian May, guitariste légendaire de Queen, certifie que Gary Mullen, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l’excessif Freddie Mercury.

DATES DE LA TOURNÉE

LILLE / ZENITH – MA 4/01/22 – 20H00

PARIS – AU DOME PALAIS DES SPORTS – MA 5/01/22 – 20H30

TROYES / LE CUBE – VEN 7/01/22– 20H00

AMNEVILLE / LE GALAXIE – DIM 9 /01/22 – 17H00

STRASBOURG / ZENITH – MAR 11/01/22 – 20H00

BESANCON / MICROPOLIS – MER 12/01/22 – 20H00

ROANNE / LE SCARABEE – VEM 14/01/22 – 20H30

GRENOBLE / LE SUMMUM – SAM 15/01/22 – 20H30

CHAMBÉRY / LE PHARE – DIM 16/01/22 – 17H00

ST ETIENNE / ZENITH – MER 19/01/22 – 20H30

TOULOUSE / ZENITH – SAM 22/01/22 – 20H00

LE MANS / ANTARES – DIM 23/01/22 – 17H00

CAEN / ZENITH – MER 26/01/22 – 20H00

RENNES / LE LIBERTÉ – JEU 27/01/22 – 20H00

ST OMER / SCENEO – VEN 28/01/22 – 20H00

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Billetterie en ligne : www.rwprod.org/one-night-of-queen

Tarifs : Carré Or : 65€ / Catégorie 1 : 55€ / Catégorie 2 : 45€