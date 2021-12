Amulette, marque française de jeux, propose des coffrets, depuis vingt ans, pour les enfants. Des boîtes qui présentent des jeux d’imagination, des jeux créatifs, des jeux d’imitation et des jeux éducatifs. Pour ce Noël, la marque présente trois jolis coffrets dont Ma première école, pour les enfants à partir de 3 ans.

Amulette est une marque française, née en 200, avec le succès du coffret Si j’étais la maîtresse. Depuis, la marque propose une gamme originale, avec différents coffrets, entre transmission, culture et imagination, pour l’éveil des enfants. Les contenus sont élaborés, afin que les petits puissent jouer librement et en autonomie, avec plus d’authenticité. Les coffrets se veulent aussi responsables et l’environnement est au cœur des priorités de la marque, avec des jeux fabriqués en France.

Pour ce Noël, le coffret Ma première école est le jeu que nous souhaitons présenter, car parfait pour les plus petits, qui ont le droit aussi de jouer à l’école ! La belle boîte se compose de plus de 60 accessoires, dont, entre autres, 10 fiches nombres et voyelles, 12 dessins et coloriages sur différents thèmes, un panneau abécédaire, un tampon encreur avec un smiley, un panneau de présence, un fil avec des mini pinces à linge pour exposer les dessins, un crayon, un jeu de loto, un bloc d’étiquettes, quatre cahiers, un jeu de 20 cartes animaux de la ferme, une cloche…

Le jeu est adapté aux enfants, à partir de 3 ans, avec pas mal d’accessoires, pour s’immerger facilement et rapidement, dans le rôle de la maîtresse ou du maître, tout en apprenant les lettres et les chiffres, à compter, mais aussi à s’amuser autour des saisons, des animaux, des fruits et légumes… Le jeu est complet, ludique et pédagogique, avec les petits qui vont s’amuser, revivre leur journée, apprendre en jouant, s’imaginer des aventures, des histoires, des leçons. De plus, le matériel et les accessoires sont vraiment plaisants, et captiveront les enfants, qui vont toucher, regarder et s’émerveiller de tout le contenu ! Une fois le jeu terminé, il se range facilement et rapidement dans la boîte, pour pouvoir retrouver, pour le lendemain, très rapidement, tous les accessoires pour jouer de nouveau.

Amulette, marque française de jeux ludiques et pédagogiques, alliant imagination et imitation, présente différents coffrets pour vivre des aventures au quotidien, notamment pour les plus jeunes, avec le coffret Ma première école. Des boîtes complètes et fabriquées en France, qui raviront les enfants, lorsqu’ils les découvriront au pied du sapin de Noël !

La marque française Amulette est à retrouver ici…