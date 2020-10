Les activités les plus tendances pour un EVJF en 2021

C’est la grande nouvelle qui vient de tomber ; vous êtes l’heureuse élue par votre meilleure amie pour être sa demoiselle d’honneur à son mariage. Quelle joie mais aussi quelle responsabilité! Tant de choses à prévoir entre les essayages de robes, les préparatifs du mariage et… l’organisation de son EVJF. Oh mon dieu, mais quelle panique! Ne vous inquiétez pas chère leader de team bride,

Voici pour vous les meilleures activités les plus tendances pour un EVJF en 2021.

La séance photo de mode

Si il y avait bien une seule activité à ne pas oublier dans le programme de votre week-end d’enterrement de vie de jeune fille c’est très certainement le shooting photo entre copines. Et pourquoi pas avec un photographe de mode. Un agence spécialisée dans le fashion, My Little EVJF , propose ce genre de services très tendances et le résultat est superbe. Quelle que soit votre destination, la future mariée et toute sa horde de demoiselles seront mises à l’honneur lors de ce shooting durant lequel photos de portraits, de duos et bien sÛr de groupes, seront proposées. Jetez un oeil sur l’Instagram @photographeevjf, le résultat est vraiment superbe. Des tee-shirts tendances et des accessoires sont également disponibles.

Le clip vidéo

Alors là, c’est la grande rigolade entre copines ! On chante, on danse, on change de tenues, on bouge, on saute, on rit. Le principe est simple : vous apprenez une chanson par coeur et vous devez, chacun votre tour, en chanter une petite partie (en playback bien sûr). Vous chantez les refrains toutes ensemble et les chorégraphies sont bien entendu préparées par le vidéaste qui vous guide à chaque pas, chaque étape. L’activité dure environ 3 heures et c’est fou rire garantis. Le monteur se chargera alors de replacer la voix de la chanteuse originale sur votre film et de monter les scènes. Dix jours après vous recevez une vidéo bluffante, un clip professionnel qui, sans aucun doute, annonce de grandes émotions lors de sa diffusion au mariage.

Le SPA privatisé ou la thalasso

C’est l’activité idéale pour le dimanche matin ,après une nuit arrosée pendant laquelle Mojitos et autres cervezas ont coulé à flots. Alors on reprend des forces un petit thé vert à la main, on élimine les toxines dans le hamman et on détend ses jambes dans le jacuzzi. C’est le moment idéal pour se raconter les anecdotes de la veille entre copines et pourquoi pas d’enchainer sur un petit brunch revigorant avant de reprendre la route vers votre quotidien. Quel week-end !

Atelier DIY

On en voit de plus en plus et de toutes les sortes. Les activités Do it Yourself fleurissent dans toutes les villes et c’est au grand bonheur des organisatrices d’enterrement de vie de jeune fille. En effet, activité idéale quand il pleut, c’est aussi un moyen ludique d’apprendre quelque chose d’utile comme la création de cosmétiques naturels ou la fabrication de parfums. On se prend très vite au jeu surtout si c’est le sosie de Tom cruise, en plus grand, qui nous apprend à faire des cocktails. Pour les plus sûres d’elles, pourquoi ne pas confectionner la robe de la future mariée? Laissez la décider à la fin quand même.

Découverte de la ville

Et oui c’est une activité hyper tendance et qui a encore de beaux jours devant elles. Non pas qu’il y ait de plus en plus de choses à voir, mais surtout qu’il y a de plus en plus en plus de moyens de le faire. Segway, Gocar, vélo électrique, trottinettes, rosalies, carrioles, ou tout simplement à pied, vous n’aurez plus d’argument pour refuser de vous balader dans cette ville que vous avez décidé d’arpenter avec vos amies. Et si vous avez une âme d’exploratrice, pourquoi ne pas opter pour une chasse au trésor qui vous fera découvrir cette destination de manière ludique ?

Le cours de cuisine

On dit de plus en plus que les enterrements de vie de jeune fille sont un excellent moyen d’apprendre des choses qui seront utiles dans la vie de couple à venir. Non je ne fais pas référence aus stripteases et autres cours d’effeuillage burlesque ici, mais bel et bien au cours de cuisine. Le futur mari se plaint sans cesse que c’est lui qui doit tout le temps faire à manger au risque de se voir prendre 10 kilos à coups de hamburgers, de pizzas et autres dîner à livrer ? Il est temps de mettre la future mariée aux fourneaux. Cette expérience de cuisinière vous apportera non seulement la connaissance mais risque bien de se terminer en grandes partie de rigolade au moment de sortir le gâteau du four, voire de le déguster.

L’activité à sensation

Et si ce week-end était pour elle l’occasion d’affronter ses peurs, de faire le plongeon avant le grand saut ? Que la future mariée ait une âme de casse-cou ou qu’elle soit au contraire très attachée à ses charentaises, vous n’aurez jamais une meilleure occasion de la faire repousser ses limites. Alors réservez un saut en parachute, une plongée avec les requins, un saut à l’élastique. Sur le moment, il y a de grandes chances qu’elle vous en veuille à mort. Mais en revanche ce sera un des meilleures souvenirs de sa vie et il viendra de vous.