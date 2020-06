Jojo Moyes – Le bonheur n’attend pas

Le bonheur n’attend pas est le nouveau roman de Jojo Moyes, autrice de romans traduits dans le monde entier et salués par la critique. Un livre envoûtant, romantique et émouvant, de plus de 550 pages, paru en juin 2020, aux éditions Hauteville.

La chaleur était étouffante à l’Hospital de Clinicas, et cela depuis trois semaines. De plus, la climatisation était en panne. Alors les infirmières passaient leur temps à défiler entre les lits, pour installer des ventilateurs, don d’un ancien patient. Aussi Turco ne prêtait pas attention à la chaleur, il tremblait car il venait de sortir de l’école et s’apprêtait à procéder à son premier accouchement… Après quelques taquineries de la part de Beatriz, sa tutrice, le jeune homme sage-femme entrait dans la salle d’accouchement. Pour se rassurer et se présenter avec une certaine autorité, il pensait saluer et serrer la main aux futurs parents. Mais la situation était tout autre… La femme pleurait et l’homme essayait désespérément de soulager sa femme.

Le roman présente l’histoire d’une famille sur plusieurs générations, présentant, au fur et à mesure des chapitres différents personnages, des années 1960 aux années 2000. Un bel éventail de personnages différents, un peu énigmatiques, au début de la lecture qui, au fil des pages, se révèle. Le récit est assez différent des ouvrages précédents de l’autrice, gardant malgré tout au cœur de son histoire de belles relations, de belles rencontres, de la romance et des destins émouvants et touchants. Des questions que se posent chacun de ces personnages, leur quotidien qui marque aussi toute la famille, avec un brin de nostalgie et de tristesse et de peine. Le roman se lit tranquillement, étant bien découpé, entre parties et chapitres, et présentant plusieurs personnages, sur lesquels on revient petit à petit.

Le bonheur n’attend pas est le nouveau roman de Jojo Moyes, paru aux éditions Hauteville, présentant une histoire touchante, nostalgique, romantique et émouvante, à travers plusieurs générations d’une même famille.